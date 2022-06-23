23 Июня 2022
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2022) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области для сельхозпредприятий, сохранивших рабочие места, обнулили ставку единого сельхозналога

В Челябинской области еще на два года сохранили пониженную ставку по единому сельскохозяйственному налогу и обнулили ее для сельхозпредприятий, сохранивших или наращивающих занятость. Соответствующий законопроект, который был разработан по инициативе губернатора Алексея Текслера, сегодня был принят на заседании Законодательного собрания региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, с такой инициативой глава региона выступил во время обращения к депутатам ЗСО. "Я предлагаю сохранить пониженную ставку ЕСХН ещё на два года для всех категорий плательщиков этого налога, а это в масштабах области более 1200 юридических лиц и предпринимателей. При этом для поддержки развивающихся хозяйств и предприятий, для тех, кто расширяет производство, дополнительно привлекает кадры на село, предлагаю обнулить ставку ЕСХН на текущий и ещё два года для тех налогоплательщиков, кто сохраняет или наращивает занятость от предыдущего налогового периода", - подчеркнул Алексей Текслер.

Льгота для сельскохозяйственных товаропроизводителей области по снижению с 6 до 3 % ставки единого сельскохозяйственного налога продлена на 2022-2024 годы. Нулевая ставка налога установлена для хозяйств, которые в этот период сохранят рабочие места или откроют новые. Это позволит повысить продовольственную безопасность региона.

"Сегодня категорически важно развивать сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, обеспечивать продовольственную безопасность страны и региона, в том числе за счёт увеличения посевных площадей. И, конечно, при этом обеспечивать занятость на селе. Это вопрос не только экономический, но и политический", - отметил губернатор.

Как отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, принятый законопроект будет способствовать привлечению рабочих кадров в сельскохозяйственную отрасль и повышению продовольственной безопасности региона. "Впервые льгота по единому сельскохозяйственному налогу в виде половины ставки была установлена в регионе в 2021 году. По данным налоговой службы в Челябинской области, ей воспользовалось 778 плательщиков. Сумма выпадающих доходов при этом составила 51,7 млн рублей. По расчетам министерства финансов, сумма выпадающих доходов по уплате сельхоз налога в этом году может составить 119,2 млн рублей. А за 2023 – 2024 годы – 261,8 млн рублей. Учитывая, что единый сельхозналог полностью идет на пополнение местных бюджетов выпадающие доходы необходимо компенсировать из областного бюджета", - рассказал он.

Депутаты ЗСО инициативу Алексея Текслера поддержали. Законопроект на заседании был принят в первом и третьем чтениях. "Это своевременный законопроект, который позволит сэкономленные деньги вложить в развитие фермерских хозяйств, сохранить заработную плату и увеличить рабочие места", - отметил спикер областного парламента Александр Лазарев.

Теги: ЕСХН, Алексей Текслер, аграрии, АПК,



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