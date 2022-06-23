"Реабилитация Сталина". В "Мемориале"* прокомментировали визит центра "Э"

23 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Ян Рачинский (2022) | Фото: Накануне.RU

"Реабилитация Сталина". В "Мемориале"* прокомментировали визит центра "Э"

Проверка уральского "Мемориала"* на наличие экстремистской литературы напоминает о "реабилитации Сталина", заявил представитель российского правления организации Ян Рачинский.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, поиск экстремистской литературы в офисе уральского "Мемориала"* совпал по времени с началом конференции "История сталинизма" в "Ельцин-центре". В рамках осмотра оперативники центра "Э" нашли в офисе запрещённую в России книгу авторства Александра Литвиненко "ФСБ взрывает Россию".

"Уже говорилось, что мы, к сожалению, имеем дело с попытками реабилитации Сталина. Мне кажется, что потихоньку история сталинизма и история современности становятся всё ближе", — так Рачинский прокомментировал на конференции визит полицейских.

Из-за проверки на "Историю сталинизма" не попал глава уральского "Мемориала"* Алексей Мосин — полиция предложила ему присутствовать на проверке. Рачинский выразил надежду, что проверочные мероприятия "не приведут к плохим последствиям"

*Организация — иностранный агент.

Теги: Реабилитация Сталина, Иностранный агент



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.06.2022 10:14 Мск Источник: В офисе уральского "Мемориала"* найдена экстремистская литература
Ранее 23.06.2022 07:47 Мск Офис уральского "Мемориала"* проверяет полиция
Ранее 23.06.2022 06:56 Мск Полиция не пустила в "Ельцин-центр" главу уральского "Мемориала"*


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети