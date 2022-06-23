"Реабилитация Сталина". В "Мемориале"* прокомментировали визит центра "Э"

Проверка уральского "Мемориала"* на наличие экстремистской литературы напоминает о "реабилитации Сталина", заявил представитель российского правления организации Ян Рачинский.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, поиск экстремистской литературы в офисе уральского "Мемориала"* совпал по времени с началом конференции "История сталинизма" в "Ельцин-центре". В рамках осмотра оперативники центра "Э" нашли в офисе запрещённую в России книгу авторства Александра Литвиненко "ФСБ взрывает Россию".

"Уже говорилось, что мы, к сожалению, имеем дело с попытками реабилитации Сталина. Мне кажется, что потихоньку история сталинизма и история современности становятся всё ближе", — так Рачинский прокомментировал на конференции визит полицейских.

Из-за проверки на "Историю сталинизма" не попал глава уральского "Мемориала"* Алексей Мосин — полиция предложила ему присутствовать на проверке. Рачинский выразил надежду, что проверочные мероприятия "не приведут к плохим последствиям"

*Организация — иностранный агент.