NYT: ВСУ в ЛНР перед выбором - отступить или попасть в окружение

Российские войска овладели стратегическими населенными пунктами, крайне важными для освобождения всей оставшейся территории ЛНР. ВСУ оказались в тяжелейшем положении, пишет The New York Times.

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Об освобождении Мирной Долины, Подлесного и Тошковки сообщалось накануне. Их занятие ставит украинское командование перед мрачным выбором: продолжать сражаться, рискуя окружением, или отступить, потеряв последние города в ЛНР.

Директор по исследованиям России в исследовательской группе в Вирджинии Майкл Кофман считает, что Северодонецк и Лисичанск могут быть освобождены уже в ближайшей перспективе, так как ВСУ не имеют шансов долго их удерживать. И тем более удивительно, что Киев в таких условиях решил усилить там свою группировку.

Освобождение ЛНР открывает путь к освобождению всего Донбасса. Но в США надеются на затяжные городские бои, изматывающие освободителей любой ценой. Эти бои играют большую роль в стратегии Украины. Издание надеется, что ВСУ еще долго смогут сопротивляться России, в том числе за счет поставок западного оружия.

Ключевым стратегическим узлом на украинских путях снабжения остается Северск к западу от Лисичанска, но российские войска уже заняли позиции для строительства понтонных мостов вблизи Северска, пишет газета. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил сегодня о том, что силы РФ и ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск и украинская группировка в 5-7 тысяч боевиков в Лисичанске теперь отрезана от снабжения.

На этой неделе стало известно, что союзные войска вплотную подошли к городу, который уже находится в оперативном окружении. The New York Times приводит слова украинского военного, что их прижимают к город все ближе.

Киев тоже признал потерю многих сел вблизи Лисичанска и критическое положение украинской группировки.