23 Июня 2022
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Происшествия Свердловская область
Кулак (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге конфликт между соседями в подъезде закончился смертью

В Екатеринбурге 24-летний молодой человек до смерти избил своего соседа. Подозреваемый задержан.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в ночь на 17 июня в подъезде дома по улице Дорожной в уральской столице. Житель дома вступил в конфликт с 29-летним мужчиной и нанес ему множественные удары руками. В результате избитый скончался через непродолжительное время.

Агрессор был задержан. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Суд уже заключил задержанного под стражу.

Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции №12 совместно с представителями патрульно-постовой службы. Им оказался ранее судимый за кражу местный житель. Его доставили в дежурную часть территориального ОВД для дальнейшего разбирательства, где он во всем сознался. Также сыщики выяснили, что участники конфликта были ранее знакомы и проживали в одном доме.

Сейчас проводится расследование данного инцидента.

Теги: соседи, конфликт, подъезд, дело



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