Кафе, мойка и вертолетная площадка. Что еще появится на трассе Москва – Казань – Екатеринбург

На участке скоростной трассы Москва – Казань – Екатеринбург появится многофункциональная зона придорожного сервиса, в которую помимо мойки и отеля также включены торговая и вертолетная площадки, сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики Свердловской области.

"Профильные министерства согласовали внесение изменений в проект планировки и проект межевания участка скоростной трассы М-12. Многофункциональную зону придорожного сервиса планируется разместить рядом с пересечением новой трассы с региональной дорогой Красноуфимск – село Нижнеиргинское – село Красносоколье", - рассказали в департаменте.

На участке дороги планируется отстроить вертолетную площадку, рядом с которой будут организованы база дорожно-эксплуатационной службы, стоянка для техники, котельная, резервуары для хранения топлива, административное здание и очистные сооружения. Также многофункциональная зона включит в себя: кафе, мотель, мойку, автозаправочные станции мощностью не менее 1000 заправок в сутки, площадку для торговли местными продуктами и сувенирами, станцию технического обслуживания автомобилей и стоянка на несколько десятков машиномест для грузовых и более 100 машиномест для легковых автомобилей.

Для удобства путешественников в проекте предусмотрен транспортно-пересадочный узел, обустройство территории столиками со скамейками, отдельными скамейками, беседками, а также строительство детской игровой площадки и стационарного санузла. В проекте также уже определены точки вдоль всей трассы, где инвесторы смогут развивать свой бизнес, связанный с придорожным сервисом.