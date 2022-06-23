23 Июня 2022
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Экономика В России
Новостройка в Верх-Исетском районе Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили рефинансировать льготную ипотеку тем, кто брал ее под повышенный процент

Для граждан, взявших льготную ипотеку под ставку выше 7% годовых в последние три месяца, можно было бы ввести рефинансирование по этой программе, предложил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

Пока нет точных данных о том, сколько граждан успели взять льготную ипотеку под 9-12%. Известно, что с введением повышенных процентов программа стала терять популярность. 

Напомним, изначально ставка по программе льготной ипотеки (введена в апреле 2020 года) составлял 6,5%. В 2021 году программу продлили, но повысили по ней ставку – до 7%. С 24 февраля (начало военной спецоперации РФ на Украине) ставка менялась трижды. Сначала она была повышена до 12% (президент России Путин отмечал, что это все равно "в два раза ниже, чем на рынке" – тогда коммерческие ставки подскочили выше 20% следом за ключевой ставкой). 1 мая ставка была снижена до 9%, а 22 июня – до прежних 7%.

Теги: госдума, льготная ипотека, рефинансирование



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