Китайский "Куньлунь" перевели в Западную конференцию в КХЛ

Китайский хоккейный клуб "Куньлунь Ред Стар" проведёт будущий сезон в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что ранее клуб из Пекина, основанный в 2016 году, представлял Восточную конференцию.

В апреле совет директоров КХЛ утвердил состав участников сезона-2022/23 из 22 клубов (вместо 24). Рижское "Динамо" и финский "Йокерит" объявили о выходе из КХЛ из-за операции на Украине.

15-й сезон КХЛ стартует 1 сентября 2022 года матчем за Кубок Открытия между текущим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона "Металлургом" в Москве.