В Якутии заключены тысячи социальных контрактов на сумму в 2 миллиарда

В Якутии после начала профильной программы заключены 21 тыс. социальных контрактов на сумму около 2 млрд руб.

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"Программа социальных контрактов реализуется в Якутии с 2010 года. За этот период мы заключили 21 тыс. социальных контрактов на общую сумму около 2 млрд руб. Наибольшая динамика отмечается за последние годы", - сообщила министр труда и социального развития региона Елена Волкова, выступая на Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики" в Якутске, её слова приводит ТАСС.

По словам министра, в прошлом году было заключено более 5 тыс. социальных контрактов на сумму 520 млн руб.

"Социальные контракты пользуются популярностью среди семей с детьми, особенно многодетных семей. Около 75% получателей социальных контрактов отмечают повышение среднедушевых денежных доходов. У трети получателей по итогам реализации социальных контрактов доход превышает величину прожиточного минимума", - добавила министр.