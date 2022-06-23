В столицу Урала прибыла глава Ростуризма Зарина Догузова

Глава Ростуризма Зарина Догузова прибыла в Екатеринбург с рабочим визитом. Об этом она написала в своем Telegram-канале, приложив фото с видом на Екатеринбург.

Помимо того, что посещение уральской столицы носит рабочий характер, чиновница больше ничего не написала. По всей видимости, Екатеринбург является первым городом в Свердловской области, который собирается посетить Догузова.

"Начинаю рабочую поездку в Свердловскую область. Екатеринбург", - говорится в сообщении.

Напомним, что месяц назад Догузова выступила в Госдуме, рассказав о 40-миллиардном долге туроператоров перед российскими туристами.