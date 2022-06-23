23 Июня 2022
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Общество Свердловская область
екатеринбург-сити, многоэтажка, небоскреб, угмк, панорама (2021) | Фото: пресс-служба УГМК

В столицу Урала прибыла глава Ростуризма Зарина Догузова

Глава Ростуризма Зарина Догузова прибыла в Екатеринбург с рабочим визитом. Об этом она написала в своем Telegram-канале, приложив фото с видом на Екатеринбург.

Помимо того, что посещение уральской столицы носит рабочий характер, чиновница больше ничего не написала. По всей видимости, Екатеринбург является первым городом в Свердловской области, который собирается посетить Догузова.

"Начинаю рабочую поездку в Свердловскую область. Екатеринбург", - говорится в сообщении.

Напомним, что месяц назад Догузова выступила в Госдуме, рассказав о 40-миллиардном долге туроператоров перед российскими туристами.

Теги: Догузова, Екатеринбург, Ростуризм



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