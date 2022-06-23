Несколько районов Улан-Удэ остались без света из-за аварии на ГРЭС

Из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС в Улан-Удэ несколько районов столицы Бурятии остались без электроэнергии.

По данным МЧС, отключение произошло около трех часов дня (время местное). Судя по кадрам, снятым очевидцами, авария сопровождалась пожаром – виден густой черный дым, поднимающийся над двумя цехами станции.

Сейчас энергетики поэтапно подключают потребителей, полностью восстановить электроснабжение планируется через пару часов.

О причинах аварии пока не сообщается.