Организаторы Ural Music Night раскрыли тайну людей-енотов, бегающих по Екатеринбургу

Последние две недели Екатеринбург заполонили еноты, появление которых все это время оставалось тайной. Накануне организаторы Ural Music Night наконец рассказали, откуда взялись люди в костюмах и как это связано с фестивалем.

"У фестиваля "Уральская ночь музыки" впервые появился маскот — и это Енот! В Енотах есть то же, что есть в "Ночи музыки" — Екатеринбург и ноты. Без города и без музыки фестиваль невозможен. 23 июня, ловите енотов в центре Екатеринбурга — у них можно будет получить классные стикеры. А 24 июня, в "Ночь музыки", на площадке "ГикКон" у Дворца молодежи наш Енот проведет флешмоб для самых веселых зрителей фестиваля", - рассказали организаторы.

Маскот был разработан совместно с пиар-агентством "Все будет".

Напомним, что за эти несколько дней люди-еноты устраивали танцевальный флешмоб на Плотинке, пели под гитару и даже провели субботник на одной из площадок фестиваля — у памятника группе Beatles. Вместе с этим "еноты" и просто развлекались: играли с детьми, веселились на детских площадках, ходили по барам, стирали белье в реке, катались на сапах и даже покорили стены небоскреба "Высоцкий".

Ural Music Night состоится уже в пятницу, 24 июня. Вход на музыкальный фестиваль в центре Екатеринбурга будет свободным, ожидается более 100 площадок, на которых сыграет более 300 групп. Как сообщало Накануне.RU, одним из хедлайнеров в этом году станет певица МакSим. На этой неделе ее выступление было перенесено на новую площадку.