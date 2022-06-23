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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени школьник пострадал во время тушения тополиного пуха

В Тюмени школьник получил ожоги во время тушения тополиного пуха, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области

Инцидент произошел 15 июня. Подросток возвращался домой с тренировки и возле ДК "Строитель" увидел горящий тополиный пух, который очень быстро распространялся в сторону зданий. Рядом никого не оказалось и воспитанник футбольного клуба "Прибой" начал тушить пожар своими силами. Он подтянул брюки вверх и начал затаптывать огонь ногами. Усилиями школьника пожар был потушен, не причинив материального ущерба, а вот сам мальчик, как выяснилось позже, получил термические ожоги голеней 2-3 степени.

"Я переживал, что пламя перекинется на рядом расположенную детскую поликлинику, поэтому почти инстинктивно начал затаптывать огонь ногами, так как ничего более сподручного у меня с собой не было. Боль почувствовал уже придя домой и только после этого рассказал о случившемся родителям. Они отвезли меня в больницу, где мне оказали необходимую помощь. Не знаю, поступил бы я также случись что-то подобное вновь, но о сделанном не жалею, не сделай я так, то мог случиться большой пожар и пострадать люди", - сообщил он.

Теги: тополиный пух, ожоги, ребенок



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