Депутаты заксобрания Прикамья одобрили пятикратное повышение штрафов за безбилетный проезд

Депутаты заксобрания Прикамья большинством голосов приняли доработанный между чтениями проект изменений в региональный закон "Об административных нарушениях", передает корреспондент Накануне.RU.

Против выступили депутаты от КПРФ и "Справедливой России". Депутат Вероника Куликова отметила, что на общественном транспорте бывают сбои валидаторов и в результате от законопроекта могут пострадать добропорядочные граждане. Руководитель фракции КПРФ Анна Баранова заявила, что новые штрафы за повторное правонарушение составляют одну треть МРОТ и назвала их карательным механизмом. Спикер заксобрания Прикамья Валерий Сухих отметил, что проезд без оплаты - это фактически тоже самое воровство и напомнил, что за воровство в магазине грозит уголовная ответственность.

Напомним, закон предполагает пятикратное повышение штрафов для "зайцев" в общественном транспорте: с 500 руб. до 2,5 тыс. руб. Санкция за повторное нарушение увеличивается с 1 тыс. до 5 тыс. руб. Заксобранию рекомендовано принять проект во втором чтении. Штраф для пассажиров, не регистрирующих поездки по безлимитному проездному, составит 500 руб. В первый раз нарушитель ограничится предупреждением.

Во втором окончательном чтении проект рассмотрят 23 июня, на заседании краевого парламента. Если поправки будут приняты, законопроект вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Пункты, касающиеся штрафов и предупреждений за отказ от регистрации поездки по безлимитному проездному, вступят в силу только с 1 сентября.

Изменения связаны с переходом общественного транспорта Перми на бескондукторную систему оплаты проезда. В настоящий момент доля безбилетников в общественном транспорте составляет порядка 20%.

Инициатива была рассмотрена заксобранием в первом чтении 17 марта.