"Полная неожиданность". Главврач "скорой помощи" Екатеринбурга удивился награде от Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении главному врачу екатеринбургской станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса Игорю Пушкареву звания "Заслуженный работник здравоохранения РФ". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Общий стаж работы Пушкарева в здравоохранении составляет более 30 лет. Главврач является кандидатом медицинских наук: в 2000 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему "Методика и организация восстановительного лечения больных с язвенной болезнью ДПК в условиях реабилитационного отделения".

"Для меня это стало полной неожиданностью. Признание заслуг на таком уровне, безусловно, приятно. Эта заслуга не только моя, но и всего коллектива в целом. Надеюсь вместе с коллегами принести еще много пользы здравоохранению Свердловской области", - прокомментировал присвоение звания сам Пушкарев.

Стоит отметить, что главврач возглавляет станцию "скорой помощи" Екатеринбурга с 2010 года. За время его работы было открыто три новых подстанции, а количество бригад увеличилось более чем на 30%.