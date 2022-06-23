Шольц заявил об "убедительном обещании" странам Балкан по вступлению в ЕС

Страны Западных Балкан "приложили много усилий" для присоединения к Европейскому союзу, теперь "должен быть сделан шаг вперед" к этому.

"Важно, чтобы им было дано убедительное обещание", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Брюсселе, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что Берлин "чувствует свою ответственность" в этом процессе. По словам канцлера, Германия поддержит "действия стран Западных Балкан на пути к ЕС". В настоящее время официальными кандидатами на вступление в Евросоюз являются Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория.