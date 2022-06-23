23 Июня 2022
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Общество Челябинская область
Скоростной поезд &quot;Ласточка&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Дополнительные поезда запустят между Челябинском и Магнитогорском

Из Челябинска в Магнитогорск запустят дополнительные скоростные поезда "Ласточка". С 1 июля маршрут поезда № 7903 Челябинск – Карталы и № 7904 Карталы – Челябинск будет продлен до города металлургов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

Эти поезда будут курсировать по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам, а также дополнительно: 3 ноября, 27,28,29 декабря 2022 года, с остановками на станциях Троицк, Тамерлан и Карталы-1.

Добавим, что поезда № 7901 Челябинск – Магнитогорск и № 7902 Магнитогорск – Челябинск курсируют ежедневно.

Теги: поезд, ласточка, электричка,



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