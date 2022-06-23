23 Июня 2022
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Происшествия Москва
реанимация (2019) | Фото:Накануне.RU

Baza: Замминистра финансов России попал в ДТП на своем байке, он госпитализирован

Первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин попал в ДТП, когда ехал по Рублевскому шоссе на своем байке Harley-Davidson. По данным Telegram-канала Baza, мужчина врезался в каршеринговую Audi.

Канал сообщает, что Горнин был на мотоцикле, принадлежащем его сыну. Авария произошла в районе 7-го километра Рублевки.

Сообщается, что женщина за рулем иномарки не пострадала, а Горнин получил серьезную травму – открытый перелом ноги. Он был доставлен в больницу, откуда сейчас и работает.

Отметим, что это уже второе за сегодня сообщение о ДТП с участием байкеров-чиновников, если к последним можно отнести депутата Госдумы. Представитель ЛДПР Алексей Журавлев перевернулся на байке BMW на Кутузовском проспекте, у него перелом ключицы, больше никто не пострадал.

Теги: леонид горнин, дтп, байк, мотоцикл, чиновник



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