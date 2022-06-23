23 Июня 2022
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Политика В бывшем СССР
Карта Калининградской области и Литвы (2022) | Фото: Накануне.RU

Власти Клайпеды решили снести мемориал советским воинам

Власти Клайпеды приняли решение снести мемориал советским воинам. Горсовет объявил скульптурную группу "имуществом, не нужным для выполнения муниципальных функций". Символично, что решение принято 22 июня, в годовщину нападения фашистской Германии на СССР.

Местный политик Вячеслав Титов назвал решение городских властей преступным, а власть утратила право управлять городом.

"Эти солдаты погибли в Клайпеде за то, чтобы мы с вами могли родится в этом городе и мирно жить. Всех проголосовавших за это святотатство со временем ждет ответственность за вандализм, оскорбление памяти усопших и реабилитацию нацизма", - уверен Титов.

В мае такое же решение приняли власти Риги, а Сейм Латвии даже принял специальный закон о запрете Дня Победы в этом году. Показательно, что закон утратил силу 11 мая. Подобное произошло в Эстонии.

Теги: Литва, мемориал, памятник



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