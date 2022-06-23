Скончался солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов

В возрасте 48 лет скончался солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов.

По данным Mash, звезда 80-х и 90-х умер от острой сердечной недостаточности в домодедовской больнице.

Телеканал "360" со ссылкой на пиар-агента Шатунова сообщает, что смерть наступила минувшей ночью, у певца остановилось сердце в машине скорой помощи.

В 2019 году создатель группы "Ласковый май", российский продюсер и певец Андрей Разин заявил, что Шатунов больше не имеет прав на исполнение песен группы "Ласковый май". Продюсер обвинил певца в том, что тот дистанцируется от "Ласкового мая", дистанцируется от детей-сирот, и, приезжая в Россию, не оказывает абсолютно никакой помощи. Последние годы Шатунов судился с Разиным.