23 Июня 2022
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Политика В России
самолет, крыло (2019) | Фото: Накануне.RU

ICAO заявила о проблемах с безопасностью полетов в России

Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила о том, что у нее есть существенные опасения, связанные с безопасностью полетов в России. Об этом говорится в закрытом бюллетене организации от 15 июня, пишет РБК.

Как отмечается, российские самолеты зарегистрированы в реестре гражданских воздушных судов нескольких стран, из-за чего возникают проблемы с лицензиями на радиооборудование и с сертификатами летной годности.

В случае, если власти РФ не решат проблему к 14 сентября, то в России, наравне с Эритреей и Бутаном, будут официально декларированы проблемы с обеспечением авиабезопасности.

Процедуру перевода самолетов в российский реестр отечественные авиакомпании начали в марте этого года. 26 февраля Евросоюз запретил поставлять, продавать, обслуживать и страховать европейские самолеты в России, а также отдавать их туда в лизинг. В марте авиавласти Бермудских островов приостановили сертификаты летной годности 745 российских самолетов. Россия в ответ решила регистрировать суда в своей юрисдикции.

В Росавиации заявляли, что регистрация иностранных самолетов в российском реестре не скажется на безопасности полетов.

Теги: ICAO, полеты, самолеты



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