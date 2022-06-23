Тюменского учителя географии арестовали по обвинению в растлении подростка

Жителя Омутинского района (Тюменская область) арестовали по обвинению в растлении школьника, сообщает пресс-служба Омутинского районного суда. Как передает "Ъ-Урал" со ссылкой на осведомленный источник, речь идет о заслуженном учителе РФ, 63-летнем географе, на которого якобы уже долгое время жалуются ученики.

Дело рассматривали в закрытом судебном заседании. В СИЗО обвиняемый пробудет два месяца - до 18 августа.

"В представленных суду материалах нет сведений о том, что по состоянию здоровья обвиняемый не может содержаться в условиях следственного изолятора, не представлено таковых и в ходе судебного заседания. Напротив, в материалах дела имеется справка о том, что у подсудимого отсутствуют хронические заболевания, препятствующие содержанию в СИЗО. По состоянию здоровья обвиняемый может содержаться в условиях следственного изолятора", - говорится в сообщении суда.

Ранее СМИ сообщали о задержании педагога. По их сведениям, учителя якобы интересовали мальчики 12-летнего возраста, а во время обысков у него дома якобы нашли порнографическое видео с участием детей.