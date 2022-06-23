23 Июня 2022
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
спецоперация, Украина, армия, военные (2022) | Фото: Александр Река /ТАСС

Киев признал потерю еще нескольких сел под Лисичанском

Назначенный Киевом глава "Луганской областной военной администрации" Сергей Гайдай признал потерю еще двух населенных пунктов к югу от Лисичанска - Лоскутовки и Рай-Александровки, о чем написал в своем телеграм-канале.
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Он заявил, что ситуация для ВСУ "крайне тяжелая", а трасса Артемовск (Бахмут) - Лисичанск уже не проездная.

Киевский режим традиционно с задержкой признает свои потери. Народная милиция ЛНР вчера сообщила, что ВСУ в Лисичанске взяты в оперативное окружение, а Золотое, Горское, Лисичанск разделены, между ними уже нет снабжения, эти очаги сопротивления полностью отдельные. О полном окружении Лисичанска говорить пока преждевременно, но Горское и Золотое полностью окружены. И все это несмотря на переброску резервов под Северодонецк.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский, несмотря на советы Пентагона, решил не отводить войска из Северодонецка и Лисичанска, а максимально задерживать продвижение вооруженных сил РФ и республик Донбасса ценой любых потерь техники и личного состава.

Телеграм-канал "Резидент" передает, что Зеленский снова требует ни в коем случае не допустить окружения, а перебросить резервы с белорусской границы. Также он требует прорвать окружение Золотого, где остались около 1200 военнослужащих. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный снова доложил Зеленскому о критической ситуации на фронте и просит приказа срочно отводить войска в Славянск и Краматорск.

Накануне военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка в ЛНР, потеряв более 60% личного состава, отказались выполнять приказ командования и оставили занимаемые позиции, сообщило Минобороны России.

"Легитимный" пишет, что в офисе президента принято решение готовить общество к потере Северодонецка и Лисичанска, а также очередным массовым сдачам в плен. Украинский журналист Дмитрий Василец пишет, что сдачи в плен уже начались.

"Сейчас на территории завода "Азот" находится крупная группировка ВСУ, которую туда перебросил Зеленский в рамках так называемого подкрепления. И они сейчас оказались в котле. Уже центр противодействия дезинформации СБУ косвенно подтвердил, что солдаты начали сдаваться в плен... Тут повторяется история со спешной эвакуацией в плен, потому что некоторые подразделения ВСУ уже вышли к проходной завода с белым флагом", - написал Василец.

Теги: ЛНР, Лисичанск, ВСУ, Украина



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