23 Июня 2022
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Общество Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Банк заплатил 100 тысяч рублей за навязчивый звонок свердловчанину

Свердловское УФАС оштрафовало Банк Русский Стандарт за навязчивую рекламу.

Как сообщили Накануне.RU в областном антимонопольном ведомстве, о нарушении им рассказал уралец, которому поступил звонок от робота-информатора. Согласия на такое абонент не давал, поэтому он записал звонок и передал его в Свердловское УФАС. Там установили, что речь шла об услуге банка – предоставлении кредита наличными. В итоге данный звонок был признан рекламным.

Управление проверило наличие у банка согласия на распространение рекламы данному абоненту, которого у кредитного учреждения не оказалось. За это УФАС оштрафовало Русский Стандарт на 100 тысяч рублей. Как отметили в ведомстве, в течение недели банк оплатил штраф в полном объеме.

Напомним, в мае Свердловское УФАС оштрафовало "Газпромбанк" на 400 тысяч рублей за "нарушение неприкосновенности частной жизни".

Теги: банк, штраф, звонок, реклама, УФАС



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