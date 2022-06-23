23 Июня 2022
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Экономика За рубежом
китай (2006) | Фото: Накануне.ru

В Китае первый взнос по ипотеке можно оплатить урожаем чеснока или пшеницы

В Китае один из крупных застройщиков предложил фермерам делать первый взнос по ипотеке зерном и чесноком.

Компания Central China принимает в качестве авансовых платежей урожай на сумму до 160 тыс. юаней ($24 тыс.). Жилье предлагается в жилом комплексе River Mansion в Шанцю, городе в провинции Хэнань, передает Bloomberg.

Издание отмечает, что этот маркетинговый ход девелопера показывает, как далеко застройщики готовы зайти в привлечении покупателей на фоне замедления экономики и финансового кризиса отрасли.

Central China является 37-м по величине застройщиком в Китае, недавно компания обратилась за государственной поддержкой, а управляющая компания согласилась на передачу доли правительству провинции.

Стоит отметить, что курс пшеницы и чеснока у застройщика выше, чем в среднем на рынке и у государства. Так, Central China готова покупать пшеницу по цене 4 юаня за килограмм, тогда как государство закупает зерно у фермеров по 3-3,1 юаня (и эта цена считается рекордной). За килограмм чеснока предлагают 10 юаней против средней оптовой цены в 7 юаней.

Теги: ипотека, первый взнос, урожай, пшеница



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