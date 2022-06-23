В Челябинской области ищут двух пропавших рыбаков

В Челябинской области спасатели принимают участие в поиске двух пропавших рыбаков, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Житель Катав-Ивановска ушел из дома 9 июня. Он собирался на рыбалку на реку Катав. Проводятся поисковые работы на дне и по береговой линии реки.

Второй рыбак пропал без вести на реке Сула. 19 июня мужчина ушел на рыбалку и договорился с родственниками, что они заберут его 21 июня от условленного места. Однако родственники не смогли найти ни рыбака, ни следов его ночевок. Спасатели, полицейские и родственники рыбака обследовали проселочные дороги, местность вдоль реки вплоть до села Бедярыш.

"Сегодня к участию в поисковых работах привлечены спасатели областной ПСС, сотрудники полиции, служб экстренного реагирования, внедорожная техника, волонтёры и беспилотные летательные аппараты. Поиск пропавших мужчин продолжается", - рассказали в пресс-центре.