Володин: В Европе скоро появится шкала температуры по Урсуле

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин высмеял призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен снизить температуру при отоплении жилья на 2 градуса, чтобы заместить поставки газа через "Северный поток".

По его словам, в Европе в скором времени, помимо температуры по Цельсию, по Кельвину и по Фаренгейту, появится "температура по Урсуле".

"По Урсуле, европейцы должны снизить температуру еще на десяток градусов, отказавшись от газопроводов украинского коридора, "Турецкого потока", нефтепровода "Дружба". И еще на градус, перестав закупать уголь из России", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Политик добавил, что руководству Евросоюза будет правильнее "снизить градус в своих головах, чтобы из-за них не страдали граждане".

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила европейцам решение в вопросе отказа от российского газа из "Северного потока". По ее словам, достаточно снизить температуру в батареях отопления или кондиционерах всего на два градуса – это позволит отказаться от всех поставок по "Северному потоку".

Ранее сообщалось, что в Германии министр экономики Роберт Хабек призвал граждан экономить электричество ради снижения энергонезависимости от России.

Кроме того, по данным СМИ, учреждениям в Италии будет запрещено устанавливать кондиционеры на температуру ниже 25 градусов, чтобы избежать энергетического кризиса, поскольку значительное охлаждение требует значительного количества энергии.