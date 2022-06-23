В ЯНАО окончательно отменили масочный режим

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа отменили обязательное ношение масок в общественных местах. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона. Соответствующие изменения были приняты в 29-ПГ.

Снято требование носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. В медучреждениях округа соблюдать масочный режим - рекомендуется", - говорится в сообщении.

Напомним, что на Ямале масочный режим ввели в мае 2020 года во время пандемии COVID-19. До ЯНАО обязательное ношение масок отменили и в других регионах: в Свердловской и Челябинской областях, а также Пермском крае и ХМАО.