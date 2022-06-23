Власти Чехии не будут выдавать россиянам визы до конца марта 2023 года

Власти Чехии одобрили решение МВД продлить запрет на выдачу виз и вида на жительство гражданам России и Белоруссии до конца марта 2023 года, передает ТАСС.

"Этот шаг должен служить защите внешнеполитических интересов Чешской Республики в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины", - говорится в заявлении МИД республики.

Также власти считают, что запрет на выдачу виз окажет давление на страны под санкциями "для укрепления безопасности Чехии".

Стоит отметить, что нынешнее решение скорее, наоборот, смягчает условия запрета, поскольку до сих пор он вообще был бессрочным (введен после начала военной спецоперации РФ на Украине).

В запрете есть исключения: граждане РФ могут получить гуманитарную визу в исключительных случаях, также можно продлить уже действующие документы.