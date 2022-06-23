Представители ОНФ и Минстроя РФ: Нижневартовск нужно ставить в пример в плане благоустройства городских общественных пространств

«Почти четыре года назад видела город [Нижневартовск - от ред.]. Он развивается. Особенно заметно застраиваются целые пространства, которые раньше были непрезентабельными. Благодарность губернатору Наталье Владимировне Комаровой за то, что в Югре есть сейчас такие города. Мне казалось регион спокойно живет. Но у вас есть, что показывать. И это нужно делать. Больше нужно выходить в интернет и показывать свою работу. Отлично, что сохраняются естественные зеленые ландшафты и все меньше вырубается деревьев», - сказала местным журналистам член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Светлана Калинина в ходе осмотра новых общественных пространств Нижневартовска.

Накануне представители Центрального штаба Общероссийского народного фронта и Министерства строительства Российской Федерации побывали в столице Самотлора. Сейчас они проводят рабочие поездки по городам и регионам страны по поручению Президента России Владимира Путина. Задача представительной делегации - оценить уже проведенное благоустройство в муниципалитетах в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На этой неделе делегация осматривала территории в Югре

Федеральным представителям в Нижневартовске показали общественные пространства, сформированные в период с 2018 по 2022 годы. Это скверы Строителей, Космонавтов, Героев Самотлора, Спортивной славы, начало набережной и бульвар Рябиновый.

"Побывали на объектах, построенных в разные годы, и тех, что ремонтируют сейчас: реконструируемой набережной, скверах Героев Самотлора, Космонавтов, спортивной славы, строителей. Поскольку речь идёт о нацпроекте "Формирование комфортной городской среды", на строительство объектов выделяли и федеральные, и окружные деньги. Представители ОНФ и Минстроя проверили строительство и содержание объектов. Мы же делаем надолго", - сказал в интервью Накануне.RU Виктор Ситников, заместитель главы города Нижневартовска, директор департамента строительства.

Впечатления федеральных гостей оказались в большей степени положительными. Оценили и установку в скверах элементов умного и безопасного города (камеры, информационные стенды, пешеходные дорожки), и само качество работ, и тот факт, что все делается с учетом сурового северного климата.

Но особенно впечатлило тематическое наполнение скверов Нижневартовска.

«Нигде я не видела, чтобы с таким почтением и любовью относились к своей истории, к людям-труженикам, к людям, которые помогли создать город, к знаковым личностям. Показательный пример - наличие элементов умного и безопасного города. Молодцы. Нижневартовск нужно ставить в пример!», - сказала Светлана Калинина.

По мнению членов федеральной делегации, в Нижневартовске в формировании общественных городских пространств особенно хорошо удается делать акцент на человеке труда, оформление скверов подчеркивает историю и современные трудовые достижения Нижневартовска.

"Почитание профессии добытчиков ископаемых. Округ здесь на первом месте", - подчеркнула Светлана Калинина. И посоветовала традиционно сдержанным северянам как можно больше рассказывать об опыте обустройства городских пространств, в хорошем смысле пиарить найденные решения и в сети интернет, и на федеральном уровне.

Важно отметить, что реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» находится на контроле губернатора Югры Натальи Комаровой, главы города Нижневартовска Дмитрия Кощенко.

«Благоустройство города - это направление в работе городских властей больше всего волнует нижневартовцев. Мы это видим по количеству поступающих обращений и сообщений. Безусловно, облик города формируют его общественные пространства. Набережная реки Оби - излюбленное место отдыха наших земляков – в прошлом году заметно преобразилась на двух участках. Реконструкция набережной продолжается при поддержке правительства Югры и наших партнеров из компании «Роснефть». В 10 микрорайоне появится новая точка притяжения - сквер Железнодорожников. Территория преображается благодаря победе в рейтинговом голосовании в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Летом сквер благоустроят и установят малые архитектурные формы. В этом году у нас еще две территории в 18 и 24 микрорайонах участвовали в конкурсе федерального проекта по благоустройству на следующий год», - отметил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Кстати, в оценке этого городского пространства федеральные гости оказались солидарны с ветеранами- тружениками "нефтяной житницы" страны. Сквер Героев Самотлора открыт недавно. Во время праздничных мероприятий фестиваля "Самотлорские ночи" его посетили первопроходцы-нефтяники, которым и посвящен сквер. Мини-парк сквера удачно вписан в естественный ландшафт и расположен практически в центре города. Важно, что в шаговой доступности находятся площадь Нефтяников, Дворец искусств, городской фонтан. Один из первых операторов по добыче нефти и газа Самотлорского месторождения, Герой Социалистического Труда Александр Суздальцев отметил, что новый сквер - это ещё одно знаковое место для всех, чья судьба связана с нефтяным краем.

А в администрации Нижневартовска опять скромно ответили на вопрос о выводах, которые сделали федеральные визитеры. "Было итоговое совещание, гости оценили увиденное положительно. Есть замечания по доступной среде, например. Мы все проекты согласовываем с Обществом инвалидов. Архитектурные решения оценены положительно", - пояснил Виктор Ситников.

Представители федеральных структур также особо отметили комплексный подход к застройке районов Нижневартовска и то обстоятельство, что в городе крайне бережно относятся к сохранению зеленых насаждений при благоустройстве территорий. Понятно, что весь процесс благоустройства идет с учетом северных климатических условий.

Одной из рекомендаций, которые федеральные гости высказали в ходе визита было пожелание сотрудникам администрации города работать с застройщиками в плане застройки микрорайонов с учетом появления там социальных объектов - школ и детских садов. В частности, в 9-А микрорайоне Нижневартовска планируется строительство школы на 1125 мест. Сейчас городские власти как раз ведут работу по поиску нового подрядчика. А, учитывая социальную значимость возведения образовательных учреждений, администрация города Нижневартовска проводит кропотливую работу по переносу запланированных сроков строительства на более ранний период. Предложения уже направлены в департамент образования и науки Югры.

Федеральную делегацию интересовал также процесс организации постоянной обратной связи с жителями в ходе благоустройства и контроль качества выполняемых работ.

"Есть технический контроль. Есть общественный совет, куда входят представители городского сообщества. Раз в месяц общественная комиссия проходит по объектам, потом на заседании рассматриваем возникшие вопросы и решаем их. Есть также итоговая приёмка. Потом специалисты управления капстроительства принимают объект вместе с организацией, которая будет его эксплуатировать. Ей передают все документы, особенно на малые архитектурные формы", - рассказал Виктор Ситников.

Еще одним местом посещения федералов стал сквер Спортивной славы в Нижневартовске.

В 2020 году он вошел в двадцатку лучших муниципальных практик благоустройства в России. Доверенное лицо Президента России, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина и заместитель директора Проектной дирекции Минстроя России (Министерства строительства и ЖКХ РФ) Маргарита Жаркова положительно оценили благоустройство общественных пространств в Нижневартовске.

«Когда есть общая концепция и задумка - есть желание дальше продолжать работать. Это говорит о том, что есть комплексный подход к вопросам благоустройства. И это правильно. Деньги не должны направляться точечно на покрытие двух ям и высадку дерева. Они должны приносить пользу и радовать людей. Мне понравился Рябиновый бульвар. Очень правильная концепция: снегири-светильники и украшения в виде гроздей рябин, подсветка. Освещение порой важнее лавочек, особенно в городе, где есть белые ночи и такие короткие световые дни зимой. Поэтому подход к благоустройству именно в Югре, включая Нижневартовск, - это определенное искусство. Здесь нужен иной подход нежели в южных регионах», - отметила Маргарита Жаркова.

Подход к благоустройству городских пространств администрации Нижневартовска удается формировать с учетом мнений жителей города. Вартовчане активно участвуют и в выборе будущих объектов благоустройства, и в оценке качества проведенных работ.

"При одном из департаментов администрации есть общественный совет, он состоит примерно из 10 членов. Они приезжают на объекты, фиксируют недостатки, потом проверяют, как исправлено", - рассказал Виктор Ситников.

Добавим, что в 2022 году по проекту "Формирование комфортной городской среды" в Нижневартовске появится еще два объекта – первый этап набережной и сквер Железнодорожников, что напротив железнодорожного вокзала. А еще реализуется несколько проектов по муниципальной программе - это детская площадка в 2П микрорайоне, объекты в 7А и 14 микрорайонах.