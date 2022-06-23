23 Июня 2022
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Страны ЕС интегрированы во всех областях (синий), страны ЕС с исключениями (зеленый), страны, не входящие в ЕС, Единый рынок и Шенген (зелено-желтый) (2017) | Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-speed_Europe

Spectator: Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС станет пустой пиар-акцией

Европейская солидарность с Украиной - это обман. С таким заголовком вышел материал британского издания The Spectator. посвященный официальному предоставлению Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, которое будет объявлено сегодня или завтра.
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Если отбросить помпезность, то правда для Украины весьма печальна. Во-первых, этот жест чисто символический. Быть в списке официальных кандидатов в ЕС льстит, но это ничего не гарантирует. Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция - все это давние кандидаты в списке. И официальное включение Украины в этот список больше похоже на очередную пиар-акцию Брюсселя.

Во-вторых, никакого европейского единства по Украине нет. Есть лишь осуждение России и произнесение "слава Украине" с безопасного расстояния. Большинство европейских странах, в том числе наиболее влиятельные Германия, Италия, Франция, хотят мира, а потому предпочитают, чтобы Киев договорился с Москвой.

Единства по поводу возможного вступления Украины в ЕС больше нет. Некоторые страны Восточной Европы за ускоренное принятие Украины, но "старая" Европа против. И эти страны можно понять. Они в значительной степени финансируют операции ЕС, и если бы Украина присоединилась, то это стоило бы им больших денег - содержать Украину. Даже до военных действий разрыв в уровне жизни был огромный, а теперь он вырастет еще больше.

Также Украина в ЕС наверняка бы заняла позицию в духе невмешательства в свои дела, что только усилило бы центробежные тенденции в Европе.

"Киев, конечно же, официально отпразднует комплимент, оказанный ему ЕС. Но президент Украины Владимир Зеленский не дурак. Можно предположить, что он поймет, что, несмотря на добрые слова, прозвучавшие на этой неделе из ЕС, скорее всего, это все, что он получит", - заключает издание.

Ожидается, что ЕС предоставит Украине статус кандидата, обставленный рядом условий. Киев обязан будет с сжатые сроки выполнить то, что нужно ЕС. Ради этого Рада приняла, а Зеленский подписал на днях скандальную Стамбульскую конвенцию Совета Европы о продвижении гендерной идеологии, феминизма, гомосексуализма и т.п. вещей. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько назвал ее ЛГБТ-томосом.

Интересно, что Турция получила статус кандидата в ЕС еще в 1999 году. А в прошлом году, окончательно махнув рукой на европейскую перспективу, вышла из Стамбульской конвенции по причине ее несовместимости с представлениями и ценностями страны.

Теги: Украина, ЕС



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