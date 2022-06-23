На Уральском компрессорном заводе связали задержки зарплаты с санкциями и СВО

Руководство Уральского компрессорного завода заявило, что долги по зарплате перед рабочими появились из-за специальной военной операции на Украине.

Как сообщил генеральный директор УКЗ Денис Тасаков, из-за СВО предприятия, с которыми сотрудничал завод, попали под санкции.

"У них зависли деньги в санкционных банках на спецсчетах. У некоторых были экспортные контракты, за которые они не могут получить деньги, плюс курс валют практически в убыток всех приводит. Соответственно, эти предприятия не рассчитываются с нами. Мы маленькие и оказались последними в этой цепочке", - цитирует руководителя ЕАН.

По словам Тасакова, предприятие пока не выплатило зарплату частично за апрель и май, но уже сегодня рабочие получат деньги за апрель, а тем, кто не бастует, заплатят полностью. Топ-менеджер добавил, что "все должны понимать ситуацию".

"В Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату, а у нас гособоронзаказ, и он сейчас под угрозой срыва. Люди погибают, и это, мне кажется, важнее. А сейчас все такие умные стали, забастовки у нас! Хотя не выходит на работу 50 человек, а коллектив – 370", - заявил Денис Тасаков.

По его словам, завтра руководство организует встречу с сотрудниками, на которой расскажут, как предприятие будет выходить из кризисной ситуации.

Ранее рабочие предприятия в Екатеринбурге заявили, что им уже несколько месяцев задерживают зарплату. Сообщалось, что заявления в трудовую инспекцию и администрацию не помогли, после чего люди объявили забастовку и не вышли на смену.

Накануне Следственный комитет возбудил дело о невыплатах на Уральском компрессорном заводе. По данным ведомства, долги перед сотрудниками составляют более 20 млн рублей.