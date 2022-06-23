В Прикамье депутаты в первом чтении утвердили поправки в бюджет

Депутаты законодательного собрания Пермского края на сегодняшнем заседании приняли поправки в бюджет региона на 2022 год, а также на плановый период 2023-2024 годов, передает корреспондент Накануне.RU.

Дефицит краевого бюджета вырастет на 3,8 млрд руб. или на 15,9% в 2022 году и составит 28,4 млрд руб. Доходы краевого бюджета вырастут на 4,4 млрд руб. или на 2,4%, а расходы на 8,2 млрд руб. или на 4%.

Как следует из пояснительной записки к проекту, будут проиндексированы расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, индексацию окладов лиц, замещающих государственные должности. Кроме того, предлагается внести изменения в объемы расходов на строительство объектов инфраструктуры регионального значения.

Так, например, строительство нового корпуса краевой инфекционной больницы в Перми подорожает на 1 млрд руб., новая сцена пермского театра оперы и балета на 23 млн руб. Кладбище Егошинское отремонтируют за 209,9 млн руб.