23 Июня 2022
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Экономика Новосибирская область
Сибирский форум (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Успех Новосибирской области в формировании новых логистических цепочек был отмечен на Сибирском транспортном форуме

Объемы экспорта Новосибирской области в январе-марте 2022 года возросли в 1,8 раза, сообщили Накануне.RU в пресс-служье губернатора и правительства региона. Основными направлениями по увеличению экспорта стали страны Ближнего Востока и Средней Азии, Казахстан, Киргизия и ОАЭ. Об этом рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников в ходе IX Международного Сибирского транспортного форума.

Министр отметил, что Новосибирская область является крупным транспортно-логистическим хабом – подтверждением этого служит факт, что оборот оптовой торговли на территории региона на 500 млрд рублей превышает валовой региональный продукт.

Объемы экспорта Новосибирской области в январе-марте текущего года возросли в 1,8 раза, объемы импорта в аналогичный период также в 1,8 раза превысили показатели за январь-май 2021 года. Кроме того, с начала 2022 года по май в страны Ближнего Востока и Средней Азии на 124% выросли перевозки грузов железнодорожным транспортом и составили 429 тысяч тонн. В 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос экспорт зерна в Казахстан, Киргизию и ОАЭ, в 3 раза – продовольственных товаров в Казахстан, в 1,7 – нефтепродуктов в Казахстан и ОАЭ.

железная дорога путь состав вагон переезд шлагбаум(2012)|Фото: Накануне.ru

«Данные показатели говорят о том, что логистические цепочки постепенно перестраиваются, работа налаживается. Транспортно-логистическая сфера эффективно развивается, и мы надеемся, что нам удастся по итогам 2022 года прирасти в показателях», – резюмировал Лев Решетников, подчеркнув, что областные власти ведут активное взаимодействие с логистическими компаниями.

Теги: сибирский транспортный форум, логистика, экспорт продукции



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