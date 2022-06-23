Премьер Болгарии обвинил в своем уходе с поста российского посла и трех политиков

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех болгарских политиков и посла РФ в стране Элеонору Митрофанову.

Как сообщает РИА Новости, премьер назвал ответственными за сложение своих полномочий бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, Бойко Борисова, возглавляющего партию ГЕРБ, депутаты которой и вынесли вотум недоверия Петкову.

Также он обвиняет политика Слави Трифонова, чья партия "Есть такой народ" (ЕТН) ранее вышла из правительственной коалиции.

22 июня депутаты болгарского Народного собрания (парламента) большинством голосов вынесли вотум недоверия правительству во главе с Петковым, пишет Regnum. В качестве главных аргументов этого решения названы неспособность Совета министров контролировать инфляционные процессы и общее обнищание населения в Болгарии.