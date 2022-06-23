23 Июня 2022
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Общество Свердловская область
ключи, квартира, дом, жилье, социальное жилье (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Предпринимателя из Екатеринбурга будут судить за хищение у инвестора 43,2 миллионов рублей

Предприниматель из Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в мошенническом хищении на сумму свыше 43,2 млн рублей. За эти деньги инвестору предлагалось приобрести 23 объекта недвижимости, настоящих договоров купли-продажи которых у обвиняемого не было.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, екатеринбуржец 1991 г.р. являлся директором двух юридических лиц и осуществлял предпринимательскую деятельность в сфере реализации объектов недвижимости. В связи с этим, по мнению следствия, обладал достаточными знаниями и опытом для привлечения средств инвесторов для приобретения недвижимости, их реализации и участия в торгах.

В конце 2020 г., по версии следствия, у злоумышленника появилась информация о бизнесмене, желавшем инвестировать средства в недвижимость. Для этого обвиняемый рассказал инвестору, что специально приобрел у физлиц 23 объекта для их последующей перепродажи государственным и муниципальным органам по более выгодной цене.

Поскольку данная информация не соответствовала действительности, предприниматель организовал изготовление подложных документов: договоров купли-продажи, свидетельств о праве собственности на имущество, выписок из ЕГРН и т.д. Таким образом, с ноября 2020 года по апрель 2021 обвиняемый похитил у бизнесмена более 43,2 млн рублей.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием служебного положения, в особо крупном размере) уже направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Теги: Екатеринбург, предприниматель, инвестор, хищение, суд, недвижимость



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