Рабочая группа комиссии Госсовета по транспорту отметила рост пассажирских перевозок в аэропортах Сибири

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в заседании рабочей группы комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Транспорт» по вопросу организации авиаперевозок воздушным транспортом в Сибирском федеральном округе, прошедшем в рамках IX Международного Сибирского транспортного форума. Заседание рабочей группы провел помощник Президента РФ Игорь Левитин.

Андрей Травников на федеральном уровне представил опыт региона по развитию авиационной отрасли. «Когда мы планировали развитие Новосибирска-Толмачёво как хаба, развивали и дальние направления, внутри страны, и ближние направления. Из Толмачёво можно долететь до Омска, Кемерова, Новокузнецка, Горно-Алтайска, Томска. Там, где радиус небольшой, и люди привыкли пользоваться поездом или автомобилем, можно воспользоваться самолетом, и уже здесь, в Толмачёво, выбрать более дальнее направление», – отметил глава Новосибирской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, на сегодня аэропорт Толмачёво – самый крупный и успешный пример реализации концепции аэропорта-хаба за пределами московского авиационного узла. Это – результат слаженной работы с аэропортом базовой авиакомпании «Сибирь» при непосредственной поддержке правительства области. За пять лет, с 2017 года, участия в программе субсидирования региональных авиаперевозок в пять раз увеличено количество субсидируемых маршрутов, с 4 до 20, в семь раз – объем средств, направляемых на возмещение недополученных организациями воздушного транспорта доходов. Общий пассажиропоток аэропорта Толмачёво по итогам 2021 года достиг показателей докризисного 2019 года – превысил 6 млн 760 тысяч пассажиров.

Заместитель министра транспорта Российской Федерации Игорь Чалик отметил положительную динамику авиаперевозок, которую демонстрируют в 2022 году аэропорты Сибири: «Все четыре крупнейших аэропорта Сибири продемонстрировали рост пассажирских перевозок относительно 2021 года – в среднем 13%, суммарно 169 тысяч пассажиров плюс».