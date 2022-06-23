Главу Сургутского района признали лучшим муниципальным руководителем России

23 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой получил награду на II Янтарном форуме (2022) | Фото: администрация Сургутского района

Главу Сургутского района признали лучшим муниципальным руководителем России

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой на II Янтарном форуме муниципального сотрудничества был признан "Лучшим муниципальным руководителем России", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

Почетное звание мэру было присвоено за личные заслуги в развитии муниципальной сферы, многолетнюю безупречную службу стране и отрасли в должности руководителя муниципалитета.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой получил награду на II Янтарном форуме(2022)|Фото: администрация Сургутского района

"Это победа администрации Сургутского района. Сургутский район за последние годы добился ряда заметных успехов и на федеральном уровне. Победа в Национальном конкурсе "Проектный Олимп", "Золотой Меркурий". В этом году "Лучший муниципалитет по управлению общественными финансами", который проводит журнал "Бюджет", то есть ряд таких заметных событий в какой-то мере повлияло на присвоение сегодняшнего звания. Для меня это признание успеха, но основанная задача руководителя муниципалитета в реальных результатах", – поделился глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой получил награду на II Янтарном форуме(2022)|Фото: администрация Сургутского района

Сургутский район с 2016 года добился ряда достижений, успех муниципалитета был отмечен и на федеральном уровне. Так, он был включен в перечень 100 растущих муниципальных экономик России 2021 года по оценке КРМС. Эта награда была вручена за последовательное формирование возможностей развития муниципальной экономики на треке технологий и инвестиций в трудные условия функционирования муниципальной системы в 2021 году. Власти Сургутского района одни из первых по стране заключили концессионные соглашения по строительству школ.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой получил награду на II Янтарном форуме(2022)|Фото: администрация Сургутского района

Секретарь Всероссийского объединения муниципальных руководителей КРМС Михаил Ошлаков отметил, что основные задачи форума – способствовать развитию муниципальной экономики в сфере инвестиций, в сфере технологии. Приехали руководители муниципалитетов из более чем 30 регионов, руководители крупных городов – Калуги, Миасса, Уфы, Кургана.

Федеральный рейтинг прозрачности закупок - "Высокая прозрачность" по итогам 2020, 2021 года. Национальный рейтинг прозрачности – самая высокая награда, которая присуждается в Российской Федерации по рейтингу прозрачности закупок. Сургутский район – единственный муниципальный район, представленный в исследовании, принимает участие в рейтинге уже четыре года подряд.

Пять лет подряд Сургутский район становился лидером среди муниципалитетов ХМАО-Югры по обеспечению инвестиционной привлекательности и поддержке предпринимательства.

Теги: Андрей Трубецкой, лучший муниципальный руководитель, Янтарный форум



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети