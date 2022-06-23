Главу Сургутского района признали лучшим муниципальным руководителем России

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой на II Янтарном форуме муниципального сотрудничества был признан "Лучшим муниципальным руководителем России", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

Почетное звание мэру было присвоено за личные заслуги в развитии муниципальной сферы, многолетнюю безупречную службу стране и отрасли в должности руководителя муниципалитета.

"Это победа администрации Сургутского района. Сургутский район за последние годы добился ряда заметных успехов и на федеральном уровне. Победа в Национальном конкурсе "Проектный Олимп", "Золотой Меркурий". В этом году "Лучший муниципалитет по управлению общественными финансами", который проводит журнал "Бюджет", то есть ряд таких заметных событий в какой-то мере повлияло на присвоение сегодняшнего звания. Для меня это признание успеха, но основанная задача руководителя муниципалитета в реальных результатах", – поделился глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Сургутский район с 2016 года добился ряда достижений, успех муниципалитета был отмечен и на федеральном уровне. Так, он был включен в перечень 100 растущих муниципальных экономик России 2021 года по оценке КРМС. Эта награда была вручена за последовательное формирование возможностей развития муниципальной экономики на треке технологий и инвестиций в трудные условия функционирования муниципальной системы в 2021 году. Власти Сургутского района одни из первых по стране заключили концессионные соглашения по строительству школ.

Секретарь Всероссийского объединения муниципальных руководителей КРМС Михаил Ошлаков отметил, что основные задачи форума – способствовать развитию муниципальной экономики в сфере инвестиций, в сфере технологии. Приехали руководители муниципалитетов из более чем 30 регионов, руководители крупных городов – Калуги, Миасса, Уфы, Кургана.

Федеральный рейтинг прозрачности закупок - "Высокая прозрачность" по итогам 2020, 2021 года. Национальный рейтинг прозрачности – самая высокая награда, которая присуждается в Российской Федерации по рейтингу прозрачности закупок. Сургутский район – единственный муниципальный район, представленный в исследовании, принимает участие в рейтинге уже четыре года подряд.

Пять лет подряд Сургутский район становился лидером среди муниципалитетов ХМАО-Югры по обеспечению инвестиционной привлекательности и поддержке предпринимательства.