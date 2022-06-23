23 Июня 2022
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Экономика В России
материнский капитал (2016) | Фото:Накануне.RU

Стало известно, на сколько проиндексируют маткапитал в предстоящие три года

В проекте бюджета Пенсионного фонда России, который разработал Минтруд, обозначены примерные уровни индексации материнского капитала на предстоящую трехлетку.

Предполагается, что в 2023 году маткапитал на рождение первенца составит 616,3 тыс. руб., на второго ребенка – 814,4 тыс. руб. В 2024 году на первенца будут выдавать 653,9 тыс. руб., на второго ребенка – 864,1 тыс. руб. Наконец, в 2025 году маткапитал на первого ребенка составит 680 тыс. руб., на второго – 898 тыс. руб.

Теги: маткапитал, индексация, пенсионный фонд россии



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