Стало известно, на сколько проиндексируют маткапитал в предстоящие три года

В проекте бюджета Пенсионного фонда России, который разработал Минтруд, обозначены примерные уровни индексации материнского капитала на предстоящую трехлетку.

Предполагается, что в 2023 году маткапитал на рождение первенца составит 616,3 тыс. руб., на второго ребенка – 814,4 тыс. руб. В 2024 году на первенца будут выдавать 653,9 тыс. руб., на второго ребенка – 864,1 тыс. руб. Наконец, в 2025 году маткапитал на первого ребенка составит 680 тыс. руб., на второго – 898 тыс. руб.