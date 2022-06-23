23 Июня 2022
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Общество Челябинская область
Продуктовый магазин (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области выросли цены на картофель, молоко и сливочное масло

В Челябинской области за две недели выросли цены на масло сливочное, картофель и молоко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Так, масло сливочное подорожало на 3,75 % (5,11 руб.), картофель – на 3,4 % (2,18 руб.), а молоко на 2,59 % (1,74 руб.). В КСП отметили, что увеличение цены на картофель в начале лета - ежегодный сезонный фактор.

Снизилась стоимость белокочанной капусты на 13,9 % (7,72 руб.), курицы на 2,84 % (5,12 руб.) и сахара на 2,71 % (2,12 руб.).

В перечень мониторинга социально значимых продуктов включены 14 позиций. Из них семь позиций показали снижение цен за две недели, а семь продолжают расти.

Теги: картофель, продукты, молоко, цены,



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