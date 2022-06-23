23 Июня 2022
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Уничтожение погибших оленей, сибирская язва, Ямальский район (2016) | Фото: правительство.янао.рф

На Ставрополье ввели карантин после обнаружения у жительницы сибирской язвы

Власти Ставропольского края ввели карантин на территории станицы Рождественская Изобильненского района. Ранее жительница этого населенного пункта заболела сибирской язвой.

На период действия карантина в станицу запрещен въезд граждан, не являющихся местными жителями. Также под запретом вывоз скота и мяса, кормов для животных.

Ранее сообщалось, что заразившаяся находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением медиков, угрозы ее жизни нет. Губернатор края Владимир Владимиров заявил, что угрозы распространения болезни нет. В доме, где живет заболевшая, проводится дезинфекция и антибиотикопрофилактика у контактных лиц.

В минздраве назвали причиной заражения мясо крупного рогатого скота, которое разделывала пациентка. Как сообщает Regnum, оно было завезено из другого региона.

Теги: сибирская язва, карантин, ставрополье



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