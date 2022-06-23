В парламенте Японии назвали верным решение Путина провести спецоперацию на Украине

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки полагает, что президент России Владимир Путин вынужден был начать специальную военную операцию на Украине. В любом конфликте, в том числе и в событиях на Украине, всегда виноваты обе стороны. Москву обвиняют в начале боевых действий, но на Киеве лежит ответственность за невыполнение Минских соглашений, считает он.

"Сейчас мир, включая и масс-медиа, движется в одном течении, в сторону подогревания противостояния. Нельзя идти у этого на поводу. Я считаю, Путин был вынужден начать специальную военную операцию. И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства. Сейчас общее направление – в том, что посягательство силой на суверенитет государства или его территорию – нарушение международного права. Даже в ООН принята такая резолюция. Я же считаю, что была причина", - сказал Судзуки в интервью РИА Новости.

Он отметил, что сейчас есть проблема однобокого освещения ситуации, когда порицанию подвергается начало военных действий, но нет объективной оценки истории и причин возникшей ситуации. Политик напомнил, что Украина нарушила обещания, под которыми подписалась несколько лет назад.

"Почему Путин пошёл на это? В 2014 г. был начат процесс Минска-1. В 2015 г. состоялся Минск-2. Чья сторона не выполнила эти соглашения? Тут, я считаю, тяжела ответственность Украины. Вот об этом совсем не говорят и не обсуждают это. Я считаю, что это совсем не беспристрастно. Я же стараюсь смотреть беспристрастно. В Японии есть поговорка "в ссоре виноваты оба" о том, что в ссоре ответственность и наказание ложится на обе стороны. То есть, тот, кто первый начал – не прав, но и на том, кто создал причину для этого, тоже лежит ответственность. Я считаю, что эта поговорка здесь подходит", - подчеркнул депутат.