Депутат-байкер попал в ДТП на Кутузовском проспекте

Депутат Госдумы, член ЛДПР Алексей Журавлев попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

По данным Telegram-каналов, он не справился с управлением, когда ехал на своем мотоцикле BMW S1000RR. В результате 59-летний парламентарий упал вместе с байком и получил перелом ключицы. Он госпитализирован.

Других пострадавших в аварии не было, транспорт других участников движения тоже не пострадал. Из-за аварии на час было перекрыто движение по двум полосам проспекта.

В Госдуме Журавлев представляет Тамбовскую область. Вероятно, ближайшие региональные дни, которые депутаты должны проводить в своих избирательных округах, парламентарий пропустит.