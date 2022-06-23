23 Июня 2022
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Происшествия Свердловская область
Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

Следователи Алапаевска возбудили дело после покушения на убийство малолетней девочки

Следственный отдел по Алапаевску возбудил уголовное дело после причинения малолетней девочке в одном из местных сел травм, предположительно, криминального характера. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, дело возбуждено по ч. 3 ст.30, п."в"ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области Накануне.RU также рассказали, что с травмами девочку 2011 г.р. госпитализировали в городскую больницу Алапаевска 22 июня в 20.55. Оттуда о произошедшем и сообщили в МО МВД России "Алапаевский".

"Незамедлительно на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОВД, под руководством начальника отдела полиции подполковника Сергея Анисимова. Проведен подворово-поквартирный обход, опрошены возможные свидетели и очевидцы. Известно, что пострадавшая девочка воспитывается в полной семье, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. Из ОВД материалы проверки переданы в Следственный комитет", - сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации прокуратуры Свердловской области, в тот день четверо подростков гуляли в с. Нижняя Синячиха. Вдруг они услышали сзади непонятный звук, а когда обернулись, увидели, что их знакомая лежит на земле с ранением в области головы.

На данный момент СКР совместно с полицией устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личность, причастного к нападению на ребенка. Практическую помощь также оказывают сотрудники отдела криминалистики регионального СКР. Расследование уголовного дела находится на контроле регионального следственного управления. На место происшествия также выехал Алапаевский городской прокурор Сергей Песков. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Теги: Алапаевск, ребенок, покушение, убийство



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