Суд изменил меру пресечения гендиректору "Соликамского магниевого завода"

Пермский краевой суд изменил меру пресечения генеральному директору "Соликамского магниевого завода" Артуру Уртаеву с заключения под стражу на домашний арест.

Как сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники, домашний арест Уртаев будет отбывать в служебной квартире в Соликамске.

7 июня в отношении Уртаева было возбуждено уголовное дело о пособничестве в злоупотреблении полномочиями, а затем еще и о растрате в особо крупном размере. По версии следствия, гендиректор выдал заем на сумму 250 млн руб. акционеру СМЗ Игорю Пестрикову. Формально заем был обеспечен частью пакета долей "Фин-Проект", которое управляет Ловозерским горно-обогатительным комбинатом. Но на момент предоставления займа ГОК был убыточным предприятием, поэтому реально он не мог обеспечить возврат денег по договору.

В итоге Артур Уртаев был сначала задержан, а затем суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Получатель займа Игорь Пестриков скрылся от следствия и был объявлен в розыск.