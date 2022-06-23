23 Июня 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Суд изменил меру пресечения гендиректору "Соликамского магниевого завода"

Пермский краевой суд изменил меру пресечения генеральному директору "Соликамского магниевого завода" Артуру Уртаеву с заключения под стражу на домашний арест.

Как сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники, домашний арест Уртаев будет отбывать в служебной квартире в Соликамске.

7 июня в отношении Уртаева было возбуждено уголовное дело о пособничестве в злоупотреблении полномочиями, а затем еще и о растрате в особо крупном размере. По версии следствия, гендиректор выдал заем на сумму 250 млн руб. акционеру СМЗ Игорю Пестрикову. Формально заем был обеспечен частью пакета долей "Фин-Проект", которое управляет Ловозерским горно-обогатительным комбинатом. Но на момент предоставления займа ГОК был убыточным предприятием, поэтому реально он не мог обеспечить возврат денег по договору.

В итоге Артур Уртаев был сначала задержан, а затем суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Получатель займа Игорь Пестриков скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

Теги: соликамский магниевый завод, домашний арест, артур уртаев



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