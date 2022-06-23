23 Июня 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Железная дорога (2021) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале неизвестный залез на вагон поезда и погиб от мощного удара током

На Среднем Урале выясняются все обстоятельства гибели мужчины от удара электрическим током.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось минувшей ночью на перегоне станции "Шарташ-Лечебный" Свердловской железной дороги. Неизвестный мужчина залез на вагон грузового поезда и схватился за высоковольтный провод. Его тут же ударил мощный разряд тока. В результате полученных травм пострадавший скончался.

Личность погибшего сейчас устанавливается. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, а Свердловской транспортной прокуратурой начата проверка по факту инцидента.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале транспортные полицейские задержали школьника-зацепера. 16-летний подросток катался на крыше поезда.

Теги: вагон, погиб, ток, прокуратура



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