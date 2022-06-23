На Среднем Урале неизвестный залез на вагон поезда и погиб от мощного удара током

На Среднем Урале выясняются все обстоятельства гибели мужчины от удара электрическим током.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось минувшей ночью на перегоне станции "Шарташ-Лечебный" Свердловской железной дороги. Неизвестный мужчина залез на вагон грузового поезда и схватился за высоковольтный провод. Его тут же ударил мощный разряд тока. В результате полученных травм пострадавший скончался.

Личность погибшего сейчас устанавливается. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, а Свердловской транспортной прокуратурой начата проверка по факту инцидента.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале транспортные полицейские задержали школьника-зацепера. 16-летний подросток катался на крыше поезда.