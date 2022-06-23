23 Июня 2022
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Политика ДНР и ЛНР
армия Украины, ДНР, ЛНР, боевики, хунта, Лисичанск (2015) | Фото:

Силы ЛНР пресекли попытку прорыва ВСУ из окружения на Лисичанском направлении

Силы Народной милиции ЛНР и России разбили украинских силовиков при попытке прорыва из окружения на Лисичанском направлении. Об этом сообщил командир одного из подразделений оборонного ведомства республики с позывным "Бритва".

Бой продлился часа полтора, благодаря артиллерии, пехоте во взаимодействии с танками противник был отброшен на свои позиции, понеся существенные потери, передает РИА Новости.

Сейчас обстановка на этом направлении стабильно напряженная, потому как противник предпринимает попытки контратак.

22 июня глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил, что в ближайшее время должно поступить сообщение о взятии под полный контроль Лисичанска. Также, по его словам, подразделения ВСУ были взяты в плотное кольцо у населенных пунктов Золотое и Горское в ЛНР.

Ранее в Минобороны заявили, что в Лисичанске на территории молокозавода (Артемовское шоссе) националистами украинских вооруженных формирований оборудованы казармы, огневые позиции и склад вооружения, а на прилегающей территории размещены бронетехника и артиллерийские орудия западного производства.

Теги: лисичанск, всу, прорыв



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