23 Июня 2022
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Общество Челябинская область
переработка мусора, пластик, (2019) | Фото: Накануне.RU

РЭО готов вложить в развитие инфраструктуры экотехнопарка в Челябинской области 2,6 млрд рублей

Российский экологический оператор (РЭО) может оказать меры поддержки резидентам экотехнопарка в Челябинской области на сумму 2,6 млрд рублей. Деньги будут предоставлены федеральным бюджетом.

"Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры каждого экотехнопарка (электроснабжение, транспортная инфраструктура: дороги к экопромышленному парку (ЭПП) и внутри него, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, научно-технический центр). Далее эти площади будут использоваться под сдачу в аренду резидентам экотехнопарка", - говорится в сообщении на сайте РЭО.

В России до конца 2024 года будет построено восемь экотехнопарков. В развитие их инфраструктуры РЭО готов вложить 10 млрд рублей. 25 компаний готовы стать резидентами экотехнопарков и создать в них мощности по утилизации и обработке отходов на сумму не менее 17,6 млрд рублей.

Теги: экотехнопарк, РЭО,



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