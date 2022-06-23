На дублере Сибирского тракта водитель легковушки погиб после удара о грузовик

Вечером 22 июня на 12 км дублера Сибирского тракта произошло ДТП, в котором погиб водитель легкового авто.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, авария произошла около 17.00. В это время, по предварительным данным, водитель "Ford Fоcus" двигался с ЕКАД в сторону Екатеринбурга. При этом мужчина, вероятно, не обеспечил постоянный контроль во время вождения и допустил наезд на припаркованный "MAN TGX18/480" с полуприцепом "Krone SD", после чего съехал с проезжей части.

В результате происшествия, 58-летний водитель Форда скончался от полученных травм еще до приезда "скорой помощи". Полиция установила, что погибший является жителем Екатеринбурга со стажем вождения 22 года. За это время он привлекался к административной ответственности 12 раз. В момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности.

В свою очередь 39-летний водитель грузового авто, со стажем вождения 21 год, пояснил, что остановился на обочине для отдыха, однако всего через несколько минут почувствовал удар в заднюю часть машины. Свой путь он держал из Тюмени в Екатеринбург.

На месте аварии инспекторами ГИБДД и следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия. По факту ДТП проводится расследование.

В Госавтоинспекции также отметили, что только за 5 месяцев 2022 года по вине водителей было зарегистрировано 299 ДТП, в которых погибло 17 человек, а 405 получили травмы различной степени тяжести.