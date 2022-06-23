На буровых вышках "Черноморнефтегаза" в Черном море продолжится добыча – власти Крыма

Буровые вышки "Черноморнефтегаза", расположенные между Крымом и одесским побережьем Черного моря, продолжат работу после атаки ВСУ. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Ранее сообщалось, что на одной из платформ в результате удара ВСУ начался сильный пожар. Пока неизвестно, какой ущерб был нанесен природе, компания "Черноморнефтегаз" также пока не объявляла цифры по понесенному ущербу.

Напомним, на платформах находилось более сотни сотрудников, трое в результате атаки пострадали, семеро пропали без вести.