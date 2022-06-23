Офис уральского "Мемориала"* проверяет полиция

Полицейские прибыли в офис уральского общества "Мемориал"* в Екатеринбурге, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сотрудники центра "Э" проводят рейд в помещениях организации на проспекте Ленина. Ранее органам правопорядка поступило сообщение о возможных незаконных действиях, в связи с чем было решено проверить эти сведения.

Проверка идёт в присутствии главы уральского "Мемориала"* Алексея Мосина. Он направлялся в "Ельцин-центр" на конференцию "История сталинизма", но не дошёл до места назначения. Полицейские остановили оппозиционера и предложили ему проследовать в офис "Мемориала"*.

Отметим, ранее из России эмигрировал сотрудничавший с уральским "Мемориалом"* оппозиционер Сергей Зыков. Как и Алексей Мосин, он выступал против спецоперации на Украине. Зыкова признали виновным в дискредитации российских солдат.

Как мы писали ранее, "Мемориал"* активно сотрудничает с "Ельцин-центром". Верховный суд ликвидировал организацию-иноагента, однако центр продолжает работать со структурой. Прямо во время написания этого материала в "ЕЦ" проходит конференция "История сталинизма", организованная "Мемориалом" и "Музеем ГУЛАГа".

* Организация — иностранный агент.